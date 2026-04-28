Hund ausgewichen? Auto kracht gegen Hausecke, Fahrer schwer verletzt

Callenberg - In Callenberg (Landkreis Zwickau ) krachte am Dienstagmorgen ein Fiat-Fahrer (68) gegen ein Haus.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. © Andreas Kretschel

Kurz nach 8 Uhr kam der 68-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Waldenburger Straße ab und fuhr gegen eine Hausecke. Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fiat musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro. Am Haus wurde die Bausubstanz nicht beschädigt, es bröckelte nur Putz ab.