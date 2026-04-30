30.04.2026 15:31 Opel-Fahrer gibt plötzlich Gas und rast in Mauer: Was war da los?

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Zunächst stand er an einer Ampel. Dann gab der Fahrer eines Opel Insignia plötzlich Vollgas und krachte gegen 12 Uhr auf der Pirnaer Straße in eine Mauer.

Von Holger Köhler-Kaeß

Heidenau - Zunächst stand er friedlich an einer Ampel in Heidenau. Dann gab der Fahrer (54) eines Opel Insignia plötzlich Vollgas und krachte am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Pirnaer Straße in eine Mauer. Der Opel Insignia nahm erheblichen Schaden. © Marko Förster Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Auto nahm hingegen erheblichen Schaden, den die Polizeidirektion Dresden auf circa 20.000 Euro taxiert. Im Gespräch mit TAG24 sagte ein Sprecher der Behörde, der Opel-Fahrer habe angegeben, plötzlich unter "medizinischem Unwohlsein" gelitten zu haben. Aus diesem Grund habe er so plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Andere Personen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden.

Titelfoto: Marko Förster