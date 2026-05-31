Kawasaki kracht gegen Radfahrer: Beide Männer schwer verletzt

Delitzsch - Bei einem schweren Unfall in Nordsachsen verletzten sich ein Fahrrad- und ein Motorrad-Fahrer am Samstagnachmittag schwer.

Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst noch unklar. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Zschortau

Der Radfahrer (26) war gegen 15.50 Uhr auf der Zschortauer Straße von Selben kommend in Richtung Zschortau unterwegs, als ihn ein 21-Jähriger von hinten mit seiner Kawasaki erfasste.

Beide Männer stürzten und verletzten sich dabei schwer, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Neben Polizei und Feuerwehr war der Rettungsdienst unter anderem mit einem Hubschrauber vor Ort.