Biker bei Überholmanöver schwer verletzt: B6 stundenlang gesperrt

Wermsdorf - Beim Versuch zu überholen krachte ein Motorradfahrer an der Grenze der Landkreise Leipzig und Nordsachsen am späten Samstagnachmittag gegen einen abbiegenden Transporter. Der Biker verletzte sich schwer.

Der Fahrer der Ducati hat bei dem Crash mit dem Transporter schwere Verletzungen erlitten. © EHL Media / Dietmar Thomas

Der 25-jährige Fahrer eines VW Crafter war gegen 17 Uhr auf der B6 aus Luppa kommend in Richtung Kühren unterwegs, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters.

Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad.

Der 56-jährige Biker hatte nur Momente vorher zum Überholen angesetzt. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

"Am Motorrad entstand Totalschaden", so Peters.

Neben zahlreichen Rettungskräften und Feuerwehrleuten landete auch ein Hubschrauber nahe der Unfallstelle.

Die B6 musste während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Erst nachdem die Bergung der Fahrzeuge am Abend abgeschlossen war, konnte die Straße wieder freigegeben werden.