Kind (10) kracht mit Fahrrad in Auto: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Am Montagnachmittag kam es im Landkreis Görlitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Fahrzeug.

Von Lea Schober

Bernstadt - Am Montagnachmittag kam es im Landkreis Görlitz zu einem Crash zwischen einem Kind und einem Fahrzeug.

Der 10-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
Der 10-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.  © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilt, war ein zehnjähriger Junge am Nachmittag gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Görlitzer Straße unterwegs, als es plötzlich zu einem Unfall kam.

In Höhe der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße stieß er nach einem Bremsvorgang gegen ein stehendes Auto eines 55-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen blockierten offenbar die Räder des Fahrrads infolge des abrupten Bremsens, wodurch der Junge stürzte und sich leicht verletzte.

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Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt landete in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle.

Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt landete in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle.
Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt landete in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle.  © xcitepress

Der Junge wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress

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