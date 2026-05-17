Völlige Verwüstung auf Kreuzung: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Sachsen

Boxberg/Oberlausitz - Bei einem heftigen Frontalzusammenstoß im Landkreis Görlitz wurden fünf Personen teils schwer verletzt.

Insgesamt fünf Personen wurden infolge des Unfalls verletzt. © xcitepress/Pascal Gottschling

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, gegen 14.36 Uhr, nahe der Gemeinde Boxberg/Oberlausitz.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Wagen auf der Alten Bautzener Straße in Richtung der S131.

An der Kreuzung zur Staatsstraße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt und kollidierte frontal mit einem weiteren Auto.

Infolge des Zusammenstoßes wurden drei Personen schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Personen kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden vor Ort ambulant versorgt. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz.

Die Straße musste unterdessen voll gesperrt werden.