Unfall auf B99: Ford-Fahrer kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum

Leuba - Ein Ford-Fahrer (65) ist am Sonntagmorgen auf der B99 bei Leuba (Landkreis Görlitz) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein Ford-Fahrer kam am Sonntagmittag bei Leuba von der Straße ab. © xcitepress

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der 65-Jährige gegen 9.40 Uhr auf der Hauptstraße Ortsausgang Leuba in Richtung Hagenwerder unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Ford-Fahrer plötzlich nach rechts von der Straße ab. Aufnahmen vom Unfallort zeigen, wie er auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg landete und mit einem Baum kollidierte.

Nach Angaben der Polizei musste der Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.