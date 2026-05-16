Heftiger Unfall bei Bautzen: Junge Frau knallt mit VW nach Frontal-Crash gegen Pfeiler

Doberschau-Gaußig - Im Südwesten von Bautzen hat es am Freitagabend heftig gekracht. Ein VW Up und ein VW Passat stießen in Gaußig frontal zusammen. Für die beiden Frauen am Steuer endete der Tag im Krankenhaus.

Der schwarze VW Up (rechts) und der VW Passat sind heftig demoliert worden. © RocciPix/Rocci Klein

Gegen 21.55 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Kurz davor kam es zum schlimmen Unfall auf der S120.

Auf TAG24-Anfrage teilte die Direktion Görlitz mit, dass eine 26-Jährige mit ihrem grauen Passat auf der Alten Bautzener Straße in Richtung Gaußig unterwegs war. In entgegengesetzter Fahrtrichtung näherte sich ihr eine 20-Jährige mit ihrem VW Up.

Als die Passat-Fahrerin abbiegen wollte, krachte es. Beide Autos stießen zusammen. Offenbar hatte die junge Frau mit ihrem kleinen VW die Vorfahrt nicht beachtet.

Nach dem heftigen Crash wurde die 20-Jährige mit ihrem Up auch noch gegen einen Betonpfeiler auf einem angrenzenden Grundstück geschleudert. Der Pfeiler zerbrach.