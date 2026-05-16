Heftiger Unfall bei Bautzen: Junge Frau knallt mit VW nach Frontal-Crash gegen Pfeiler
Doberschau-Gaußig - Im Südwesten von Bautzen hat es am Freitagabend heftig gekracht. Ein VW Up und ein VW Passat stießen in Gaußig frontal zusammen. Für die beiden Frauen am Steuer endete der Tag im Krankenhaus.
Gegen 21.55 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Kurz davor kam es zum schlimmen Unfall auf der S120.
Auf TAG24-Anfrage teilte die Direktion Görlitz mit, dass eine 26-Jährige mit ihrem grauen Passat auf der Alten Bautzener Straße in Richtung Gaußig unterwegs war. In entgegengesetzter Fahrtrichtung näherte sich ihr eine 20-Jährige mit ihrem VW Up.
Als die Passat-Fahrerin abbiegen wollte, krachte es. Beide Autos stießen zusammen. Offenbar hatte die junge Frau mit ihrem kleinen VW die Vorfahrt nicht beachtet.
Nach dem heftigen Crash wurde die 20-Jährige mit ihrem Up auch noch gegen einen Betonpfeiler auf einem angrenzenden Grundstück geschleudert. Der Pfeiler zerbrach.
VW-Fahrerinnen müssen nach Unfall in Gaußig ins Krankenhaus gebracht werden
Beide Frauen verletzten sich - die 20-Jährige schwer, die 26-Jährige leicht - und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 17.000 Euro. Die S120 war ab 22.15 Uhr voll gesperrt. Erst gegen 1 Uhr am frühen Samstag wurde die Straße gereinigt, danach komplett wieder für den Verkehr freigegeben.
Für die Absicherung der Unfallstelle sorgten die Freiwilligen Feuerwehren aus Gaußig und Naundorf.
Titelfoto: RocciPix/Rocci Klein