Kind will Kuscheltier von Straße holen und wird von Auto erfasst
Gröditz - Bei einem Unfall im Landkreis Meißen wurde am Dienstagnachmittag ein Kind (10) schwer verletzt.
Wie die Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, wollte der Junge in Gröditz auf der Hauptstraße ein Kuscheltier von der Straße holen. Das Spielzeug hatte er zuvor nahe der Einmündung Schulstraße auf der Fahrbahn verloren.
Als er auf die Straße lief, konnte eine 25-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen. Daraufhin erfasste ihr VW Polo den Zehnjährigen.
Der Junge erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Sachschaden entstand beim Zusammenprall laut ersten Erkenntnissen nicht.
