Vollsperrung: Lastwagen stößt mit Audi zusammen und kippt mitten auf der Straße um
Doberschütz - Die B87 zwischen Torgau und Leipzig musste am Dienstagmorgen und -vormittag voll gesperrt werden. Nach einem Unfall war ein Lastwagen umgekippt.
Polizeisprecherin Susanne Lübcke teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass es gegen 7.10 Uhr zu dem Zusammenstoß kam.
Nach ersten Informationen war ein 34-Jähriger zusammen mit seinem 2-jährigen Kind mit einem Audi auf der Paschwitzer Straße unterwegs. Er wollte nach rechts auf die B87 nach Eilenburg abbiegen.
Aus bisher unbekannter Ursache soll er dabei den herannahenden Lastwagen übersehen haben, der Vorfahrt hatte.
Es kam zur Kollision. Der Sattelauflieger kippte und zog die Sattelzugmaschine mit sich.
Der Lastwagenfahrer wurde verletzt
Der 51-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch der 34-Jährige und sein Kind kamen vorsorglich in eine Klinik, blieben aber unverletzt.
Mehr als 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei der Kollision. Die B87 musste zwischen Torgau und Leipzig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.
Der Verkehrsunfalldienstes ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
