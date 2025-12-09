Vollsperrung: Lastwagen stößt mit Audi zusammen und kippt mitten auf der Straße um

Doberschütz - Die B87 zwischen Torgau und Leipzig musste am Dienstagmorgen und -vormittag voll gesperrt werden. Nach einem Unfall war ein Lastwagen umgekippt.

Der Lastwagen kippte und landete auf der Seite. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecherin Susanne Lübcke teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass es gegen 7.10 Uhr zu dem Zusammenstoß kam.

Nach ersten Informationen war ein 34-Jähriger zusammen mit seinem 2-jährigen Kind mit einem Audi auf der Paschwitzer Straße unterwegs. Er wollte nach rechts auf die B87 nach Eilenburg abbiegen.

Aus bisher unbekannter Ursache soll er dabei den herannahenden Lastwagen übersehen haben, der Vorfahrt hatte.

Es kam zur Kollision. Der Sattelauflieger kippte und zog die Sattelzugmaschine mit sich.