 2.688

Vollsperrung: Lastwagen stößt mit Audi zusammen und kippt mitten auf der Straße um

Auf der B87 bei Doberschütz ist ein Lastwagen umgekippt, nachdem ein Audi in ihn reingefahren war. Die Straße musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Von Tamina Porada

Doberschütz - Die B87 zwischen Torgau und Leipzig musste am Dienstagmorgen und -vormittag voll gesperrt werden. Nach einem Unfall war ein Lastwagen umgekippt.

Der Lastwagen kippte und landete auf der Seite.
Der Lastwagen kippte und landete auf der Seite.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecherin Susanne Lübcke teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass es gegen 7.10 Uhr zu dem Zusammenstoß kam.

Nach ersten Informationen war ein 34-Jähriger zusammen mit seinem 2-jährigen Kind mit einem Audi auf der Paschwitzer Straße unterwegs. Er wollte nach rechts auf die B87 nach Eilenburg abbiegen.

Aus bisher unbekannter Ursache soll er dabei den herannahenden Lastwagen übersehen haben, der Vorfahrt hatte.

Gegen Baum gekracht: Zwei 14-Jährige bei Unfall verletzt
Sachsen Unfall Gegen Baum gekracht: Zwei 14-Jährige bei Unfall verletzt

Es kam zur Kollision. Der Sattelauflieger kippte und zog die Sattelzugmaschine mit sich.

Der Audi wurde bei der Kollision ebenfalls stark beschädigt.
Der Audi wurde bei der Kollision ebenfalls stark beschädigt.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Lastwagenfahrer wurde verletzt

Der 51-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Auch der 34-Jährige und sein Kind kamen vorsorglich in eine Klinik, blieben aber unverletzt.

Mehr als 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei der Kollision. Die B87 musste zwischen Torgau und Leipzig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienstes ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: