Moped-Crash in Glauchau: Simson-Fahrer verletzt
Glauchau - Moped-Unfall am Montagabend in Glauchau (Landkreis Zwickau)!
Gegen 17.20 Uhr krachte es auf der Lungwitztalstraße im Ortsteil Niederlungwitz.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, kollidierte ein VW mit einem Moped. Der Biker wurde dabei leicht verletzt, heißt es.
Die Lungwitztalstraße musste am Montagabend komplett gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen der Polizei.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel (2)