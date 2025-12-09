Moped-Crash in Glauchau: Simson-Fahrer verletzt

Glauchau - Moped-Unfall am Montagabend in Glauchau (Landkreis Zwickau )!

Ein Simson-Fahrer wurde am Montagabend im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz von einem VW erfasst. Der Mann wurde leicht verletzt. © Andreas Kretschel

Gegen 17.20 Uhr krachte es auf der Lungwitztalstraße im Ortsteil Niederlungwitz.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, kollidierte ein VW mit einem Moped. Der Biker wurde dabei leicht verletzt, heißt es.