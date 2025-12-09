 2.222

Moped-Crash in Glauchau: Simson-Fahrer verletzt

Ein Moped-Fahrer wurde bei einem Unfall am Montagabend in Glauchau leicht verletzt. Der Crash geschah auf der Lungwitztalstraße.

Von Julian Winkler

Glauchau - Moped-Unfall am Montagabend in Glauchau (Landkreis Zwickau)!

Ein Simson-Fahrer wurde am Montagabend im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz von einem VW erfasst. Der Mann wurde leicht verletzt.  © Andreas Kretschel

Gegen 17.20 Uhr krachte es auf der Lungwitztalstraße im Ortsteil Niederlungwitz.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, kollidierte ein VW mit einem Moped. Der Biker wurde dabei leicht verletzt, heißt es.

Die Lungwitztalstraße war nach dem Unfall komplett dicht.  © Andreas Kretschel

Die Lungwitztalstraße musste am Montagabend komplett gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen der Polizei.

