Mopedfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Rossau - Bei einem Unfall in Rossau ist am Dienstag eine Mopedfahrerin (16) schwer verletzt worden.

In Rossau kollidierte ein Honda-Fahrer (27) mit einer Mopedfahrerin (16). © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Honda von einer Grundstücksausfahrt auf die Hainichener Straße (S201) Richtung Mittweida auf.

Dabei krachte er mit einem aus Richtung Mittweida kommenden Simson-Moped zusammen.