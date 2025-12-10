2.063
Mopedfahrerin bei Unfall schwer verletzt
Rossau - Bei einem Unfall in Rossau ist am Dienstag eine Mopedfahrerin (16) schwer verletzt worden.
Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Honda von einer Grundstücksausfahrt auf die Hainichener Straße (S201) Richtung Mittweida auf.
Dabei krachte er mit einem aus Richtung Mittweida kommenden Simson-Moped zusammen.
Die Moped-Fahrerin (16) wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5000 Euro.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas