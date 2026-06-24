Kollision auf Radweg in Pirna: Zwei Kinder verletzt

Pirna - Schreckmoment in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge )! Am Dienstagnachmittag sind dort zwei Kinder (beide 14) auf einem Radweg zusammengestoßen.

In Pirna musste der Rettungsdienst am Dienstagnachmittag zwei gestürzte Kinder (beide 14) versorgen. © Daniel Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, waren die Minderjährigen kurz vor 17.30 Uhr entlang der Elbe mit ihren Rädern zwischen dem Anleger der Wasserschutzpolizei sowie der Slipstelle von "Kanu-Aktiv-Tours" in entgegengesetzte Richtungen unterwegs, als es plötzlich zur Kollision kam.

So hätten sich die Lenker ineinander verhakt und beide zum Sturz gebracht.

Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verunfallten.