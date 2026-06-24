Motorradfahrer kommt bei Doppel-Überholmanöver von Straße ab und stürzt Abhang hinab

Sebnitz - Eine verhängnisvolle Kettenreaktion führte am Dienstagnachmittag nahe Sebnitz zu einem schweren Verkehrsunfall mit aufwendiger Rettungsaktion.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen des schweren Unfalls. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.15 Uhr auf der S154 etwa 800 Meter vor dem Ortseingang Sebnitz.

Drei Fahrzeuge waren in Richtung Sebnitz unterwegs: An der Spitze fuhr mutmaßlich ein Kia mit Pirnaer Kennzeichen, dahinter ein 34-jähriger Fahrer mit einem Renault-Transporter sowie ein 41-jähriger Mann auf einer MV Agusta.

In der Nähe der Bushaltestelle Hainersdorf Siedlung wollte der Transporter-Fahrer den vorausfahrenden Wagen überholen. Zeitgleich setzte auch der Motorradfahrer zum Überholen an.

Bei diesem Doppel-Überholvorgang verlor der Biker die Kontrolle, kam nach links von der Straße ab und geriet auf den Randstreifen, wobei es offenbar zu keiner direkten Berührung zwischen dem Transporter und dem Motorrad kam.

Nach ersten Erkenntnissen krachten die Maschine und anscheinend auch der Zweirad-Fahrer gegen die Schutzplanke, bevor der 41-Jährige rund fünf Meter einen steilen Abhang hinunterstürzte und dort schwer verletzt liegen blieb. Sein Motorrad rutschte noch mehrere Meter weiter über den Asphalt.

Der an der Spitze fahrende Kia setzte seine Fahrt in Richtung Sebnitz fort. Ob dessen Fahrer den Unfall im Rückspiegel überhaupt bemerkte, ist unklar. Ein herannahender Ersthelfer aus Richtung Lichtenhain reagierte, stieg zu dem Verunglückten hinab und kümmerte sich um ihn, bis der Rettungsdienst und die Feuerwehr eintrafen.