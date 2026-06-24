Trabi überschlägt sich in Kurve: Fahrer schwer verletzt
Waldenburg - Da blutet jedem Nostalgiker das Herz: Am Mittwochmorgen ist in Waldenburg (Landkreis Zwickau) ein Trabi-Fahrer verunglückt. Das Fahrzeug wurde stark demoliert.
Der Unfall passierte kurz nach 8 Uhr auf der B175 im Ortsteil Schlagwitz. Das Fahrzeug hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve überschlagen und blieb dann im Seitengraben liegen.
Der Trabi-Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
Laut Polizei konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Waldenburg mit ihren Kameraden vor Ort.
Titelfoto: Andreas Kretschel