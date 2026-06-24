Trabi überschlägt sich in Kurve: Fahrer schwer verletzt

Waldenburg - Da blutet jedem Nostalgiker das Herz: Am Mittwochmorgen ist in Waldenburg (Landkreis Zwickau ) ein Trabi-Fahrer verunglückt. Das Fahrzeug wurde stark demoliert.

Der Trabi überschlug sich in einer Kurve und blieb dann im Graben liegen. © Andreas Kretschel

Der Unfall passierte kurz nach 8 Uhr auf der B175 im Ortsteil Schlagwitz. Das Fahrzeug hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve überschlagen und blieb dann im Seitengraben liegen.

Der Trabi-Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.