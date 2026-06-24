Sperrung nach Unfall: BMW kracht gegen geparkten Mercedes

Waldheim - Nach einem Unfall am Mittwochmorgen musste die Hainichener Straße in Waldheim gesperrt werden.

Ein BMW krachte auf einen am Straßenrand abgestellten Mercedes. © EHL Media / Dietmar Thomas

Gegen 9.40 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der Hainichener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes krachte.

Der Mercedes wurde durch den Aufprall verschoben und kam teilweise auf einer der Verkehrsinseln zum Stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.