Sperrung nach Unfall: BMW kracht gegen geparkten Mercedes
1.035 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Waldheim - Nach einem Unfall am Mittwochmorgen musste die Hainichener Straße in Waldheim gesperrt werden.
Gegen 9.40 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der Hainichener Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes krachte.
Der Mercedes wurde durch den Aufprall verschoben und kam teilweise auf einer der Verkehrsinseln zum Stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.
Die Hainichener Straße musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Waldheim war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas