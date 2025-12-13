Kreuzungs-Crash in Bautzen: Peugeot kracht in Skoda

Bautzen - Am Freitagabend missachtete ein 72-jähriger Peugeot-Fahrer in Bautzen die Vorfahrt und kollidierte mit einem Skoda.

Der 72-jährige Peugeot-Fahrer missachtete die Vorfahrt und krachte in den Skoda. © LausitzNews.de/ Florian Nicks

Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, kam es gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Am Ziegelwall/Löbauer Straße in Bautzen zu dem Verkehrsunfall.

Dabei krachte ein der Peugeot des Rentners frontal in die Seite des Skoda.

Dessen 22-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.