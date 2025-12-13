608
Kreuzungs-Crash in Bautzen: Peugeot kracht in Skoda
Bautzen - Am Freitagabend missachtete ein 72-jähriger Peugeot-Fahrer in Bautzen die Vorfahrt und kollidierte mit einem Skoda.
Wie die Polizei Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilte, kam es gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Am Ziegelwall/Löbauer Straße in Bautzen zu dem Verkehrsunfall.
Dabei krachte ein der Peugeot des Rentners frontal in die Seite des Skoda.
Dessen 22-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: LausitzNews.de/ Florian Nicks