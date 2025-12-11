Kind und Busfahrer verletzt: Auto kracht auf der S11 frontal in Linienbus

Mörtitz - Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus auf der S11 bei Mörtitz im Landkreis Nordsachsen sind am Donnerstagnachmittag mindestens drei Personen verletzt worden.

Auf der S11 in Nordsachsen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und...

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14.30 Uhr in Höhe des Abzweigs nach Wöllnau ereignet.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens war das Auto in nördliche Richtung unterwegs gewesen und offenbar aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenspur geraten, wo sich bereits der Bus befand.

Der Busfahrer habe noch versucht auszuweichen, kam dadurch an einer Hecke zum Stehen.

Zunächst war von mindestens einer verletzten Person die Rede. Inzwischen ist die Zahl der Verletzten jedoch auf mindestens drei gestiegen. Unter ihnen sollen sich der Busfahrer sowie ein Kind befinden, das in dem Bus gesessen hatte.

Weitere Kinder, die ebenfalls den Linienbus genommen hatten, sollen inzwischen an ihre Eltern übergeben worden sein.