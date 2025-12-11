Kind und Busfahrer verletzt: Auto kracht auf der S11 frontal in Linienbus
Mörtitz - Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus auf der S11 bei Mörtitz im Landkreis Nordsachsen sind am Donnerstagnachmittag mindestens drei Personen verletzt worden.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14.30 Uhr in Höhe des Abzweigs nach Wöllnau ereignet.
Nach Informationen vom Ort des Geschehens war das Auto in nördliche Richtung unterwegs gewesen und offenbar aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenspur geraten, wo sich bereits der Bus befand.
Der Busfahrer habe noch versucht auszuweichen, kam dadurch an einer Hecke zum Stehen.
Zunächst war von mindestens einer verletzten Person die Rede. Inzwischen ist die Zahl der Verletzten jedoch auf mindestens drei gestiegen. Unter ihnen sollen sich der Busfahrer sowie ein Kind befinden, das in dem Bus gesessen hatte.
Weitere Kinder, die ebenfalls den Linienbus genommen hatten, sollen inzwischen an ihre Eltern übergeben worden sein.
S11 voll gesperrt, Umleitung eingerichtet
Inzwischen läuft auf der S11 die Unfallaufnahme. Dazu musste die Staatsstraße in beide Richtungen vollständig gesperrt werden.
Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Im Gegensatz zu anderen Unfällen mussten die Kameraden diesmal jedoch niemanden aus ihrer misslichen Lage befreien.
Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.
Die Polizei wies auch in ihren Verkehrswarnungen auf die Sperrung hin. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Erstmeldung vom 11. Dezember, 15.42 Uhr. Aktualisiert um 17.01 Uhr.
Titelfoto: Montage: EHL Media