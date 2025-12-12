Heftige Kollision: Skoda-Fahrerin übersieht Biker

Uhyst am Taucher - Bei einem heftigen Unfall im Landkreis Bautzen wurde am Freitagmorgen ein Motorradfahrer (17) verletzt.

Auf der Taucherwaldstraße sind am Freitagmorgen eine Autofahrerin (65) und ein Biker zusammengestoßen. © RocciPix

Gegen 7.40 Uhr wollte eine Skoda-Fahrerin (65) mit ihrem Wagen aus ihrem Grundstück an der Taucherwaldstraße im Burkauer Ortsteil Uhyst am Taucher hinausfahren und nach links in Richtung Burkau abbiegen.

Dabei übersah sie den 17-Jährigen, der mit seiner Piaggio gerade in Richtung Uhyst fuhr, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte. Es kam zur Kollision.

Der Biker, wurde infolge des Unfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die 65-Jährige im Skoda blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.