 2.714

Rettungswagen nach Unfall auf Kreuzung Schrott

Bei einem Unfall im Landkreis Görlitz ist ein Rettungswagen zu Bruch gegangen.

Von Malte Kurtz

Quitzdorf am See - Bei einem Unfall im Landkreis Görlitz ist ein Rettungswagen zu Bruch gegangen.

Im Quitzdorfer Ortsteil Sproitz ist ein Rettungswagen verunfallt.
Im Quitzdorfer Ortsteil Sproitz ist ein Rettungswagen verunfallt.  © Lausitznews

Aus bisher ungeklärter Ursache war der Einsatzwagen am Freitagmorgen, gegen 9.20 Uhr, an einer Kreuzung nahe der Gemeinde Quitzdorf am See mit einem Auto kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Der RTW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Angaben zu Verletzten und zum entstandenen Sachschaden lagen derweil noch nicht vor.

Kein Witz: Lauter gute Nachrichten von der Deutschen Bahn
Sachsen Kein Witz: Lauter gute Nachrichten von der Deutschen Bahn

Die betroffene Kreuzung an der Sproitzer Straße im Ortsteil Sproitz wurde im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt.

Angaben zu Verletzten und zum Sachschaden lagen noch nicht vor.
Angaben zu Verletzten und zum Sachschaden lagen noch nicht vor.  © Lausitznews

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Rettungswagen und ein Skoda beim Abbiegen offenbar frontal zusammengestoßen sind.

Titelfoto: Bildmontage: LausitzNews

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: