Rettungswagen nach Unfall auf Kreuzung Schrott

Quitzdorf am See - Bei einem Unfall im Landkreis Görlitz ist ein Rettungswagen zu Bruch gegangen.

Im Quitzdorfer Ortsteil Sproitz ist ein Rettungswagen verunfallt. © Lausitznews

Aus bisher ungeklärter Ursache war der Einsatzwagen am Freitagmorgen, gegen 9.20 Uhr, an einer Kreuzung nahe der Gemeinde Quitzdorf am See mit einem Auto kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Der RTW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Angaben zu Verletzten und zum entstandenen Sachschaden lagen derweil noch nicht vor.

Die betroffene Kreuzung an der Sproitzer Straße im Ortsteil Sproitz wurde im Zuge der Unfallaufnahme gesperrt.