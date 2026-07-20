20.07.2026 12:45 Lkw-Unfall in Sachsen: Bauschutt verteilt sich auf Straße, Vollsperrung

Auf der S 290 in Neukirchen (Landkreis Zwickau) kippte ein Lkw am Montag um. Dabei verteilte sich Bauschutt auf der Straße. Es folgte eine Vollsperrung.

Von Julian Winkler

Neukirchen - Hier ging am Montagmorgen nichts mehr: Auf einer Staatsstraße bei Neukirchen (Landkreis Zwickau) kippte ein Laster um. Dabei verteilte sich Bauschutt auf der Fahrbahn - es folgte eine Vollsperrung.

Der Lkw hatte Bauschutt geladen. Der verteilte sich auf der gesamten Straße. © propicture/Ralph Köhler Das Missgeschick passierte gegen 8.40 Uhr auf der S290. Ein Lkw-Fahrer (37) war in Richtig Zwickau unterwegs, als er 100 Meter vor dem Ortseingang Dänkritz von der Straße abkam.



Der 37-Jährige lenkte gegen, um den Laster zu stabilisieren. "Der Lkw geriet ins Schwanken und kippte um, woraufhin sich der gesamte geladene Bauschutt auf der Fahrbahn verteilte", teilt die Polizei mit.



Die S290 musste komplett gesperrt werden. Anschließend wurde die Straße aufwendig gereinigt.