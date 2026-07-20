Lkw-Unfall in Sachsen: Bauschutt verteilt sich auf Straße, Vollsperrung
Neukirchen - Hier ging am Montagmorgen nichts mehr: Auf einer Staatsstraße bei Neukirchen (Landkreis Zwickau) kippte ein Laster um. Dabei verteilte sich Bauschutt auf der Fahrbahn - es folgte eine Vollsperrung.
Das Missgeschick passierte gegen 8.40 Uhr auf der S290. Ein Lkw-Fahrer (37) war in Richtig Zwickau unterwegs, als er 100 Meter vor dem Ortseingang Dänkritz von der Straße abkam.
Der 37-Jährige lenkte gegen, um den Laster zu stabilisieren. "Der Lkw geriet ins Schwanken und kippte um, woraufhin sich der gesamte geladene Bauschutt auf der Fahrbahn verteilte", teilt die Polizei mit.
Die S290 musste komplett gesperrt werden. Anschließend wurde die Straße aufwendig gereinigt.
"Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von 70.000 Euro.
Titelfoto: propicture/Ralph Köhler