Kreuzungscrash in Mittelsachsen: BMW landet im Feld

Claußnitz - Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Mittelsachsen mussten zwei Männer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. © EHL Media / Dietmar Thomas

Gegen 17 Uhr wurden Einsatzkräfte auf die B107 zwischen Claußnitz und Dietensdorf gerufen.

Beamte vor Ort schilderten, dass der Fahrer eines Renault Clio von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße auffahren wollte. Dort war zur selben Zeit ein BMW-Fahrer unterwegs. Beide Autos krachten im Kreuzungsbereich seitlich-frontal zusammen.

Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Renault wurde offenbar zurück in Richtung der Nebenstraße auf einen Fußweg geschleudert. Der BMW landete im Feld.