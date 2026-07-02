Kreuzungscrash in Mittelsachsen: BMW landet im Feld
Claußnitz - Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Mittelsachsen mussten zwei Männer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 17 Uhr wurden Einsatzkräfte auf die B107 zwischen Claußnitz und Dietensdorf gerufen.
Beamte vor Ort schilderten, dass der Fahrer eines Renault Clio von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße auffahren wollte. Dort war zur selben Zeit ein BMW-Fahrer unterwegs. Beide Autos krachten im Kreuzungsbereich seitlich-frontal zusammen.
Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden in ein Krankenhaus gebracht.
Der Renault wurde offenbar zurück in Richtung der Nebenstraße auf einen Fußweg geschleudert. Der BMW landete im Feld.
Ermittlungen zur Unfallursache dauern an
Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Verkehrsunfalldienst vor Ort, um Spuren zu sichern und den genauen Unfallhergang zu dokumentieren.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauert derzeit noch an.
Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.
Die Feuerwehr war mit 41 Kameraden vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die weiteren Maßnahmen zu unterstützen. Auch die Ölwehr wurde angefordert, um die Fahrbahn zu reinigen.
Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Mittlerweile konnte die Vollsperrung aber wieder aufgehoben werden.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas (2)