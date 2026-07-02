VW kommt von Straße ab und landet im Graben
485 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Schweikershain - Zwischen Schweikershain und Tanneberg landete am Mittwochnachmittag ein VW Polo im Straßengraben.
Der Unfall ereignete sich auf der Geringswalder Straße.
Gegen 15.30 Uhr kam ein VW-Fahrer (35) laut Polizei auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und landete dann im Graben.
Der 35-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.
Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die verschmutzte Fahrbahn.
Während der Maßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas