VW kommt von Straße ab und landet im Graben

Schweikershain - Zwischen Schweikershain und Tanneberg landete am Mittwochnachmittag ein VW Polo im Straßengraben.

Der Polo landete im Straßengraben. © EHL Media / Dietmar Thomas

Der Unfall ereignete sich auf der Geringswalder Straße.

Gegen 15.30 Uhr kam ein VW-Fahrer (35) laut Polizei auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und landete dann im Graben.

Der 35-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die verschmutzte Fahrbahn.