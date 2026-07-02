Fiat nach Unfall stark beschädigt, Fahrerin kommt mit Schrecken davon

Lobsdorf - Bei einem Unfall am Donnerstagmittag kam eine 60-jährige Fiat-Fahrerin mit dem Schrecken davon.

Der Fiat musste abgeschleppt werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall im Landkreis Zwickau um 12.33 Uhr gemeldet.

Die 60-jährige Fiat-Fahrerin war von der Anschlussstelle A4 Hohenstein-Ernstthal kommend auf der S255 (Achadstraße) in Richtung Sankt Egidien unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist.

Nach wenigen Metern kam sie im Straßengraben letztlich zum Stehen.

Während der Fiat stark beschädigt wurde, blieb die Fahrerin unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Der Sachschaden beläuft sich derzeitigen Kenntnissen der Polizei zufolge auf etwa 3100 Euro.