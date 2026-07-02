Ford kollidiert mit Bäumen und wird zerrissen, Insassen schwer verletzt

Ebersbach (Meißen) - Ein Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Polizeisirenen zum Heulen gebracht: Zwischen Ebersbach (Meißen) und der S177 verlor ein 22-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Ford Focus und prallte mit mehreren Bäumen zusammen.

Ein Ford Focus (Fahrer 22) kam zwischen Ebersbach und der S177 von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. © Roland Halkasch

Wie die Dresdner Polizeidirektion gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 0.10 Uhr auf der Bärwalder Straße.

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der junge Mann von seinem Fahrtweg ab und kollidierte mit vier am Straßenrand stehenden Bäumen - der letzte stoppte schließlich das Auto.

Durch die heftigen Zusammenstöße wurde das Heck des Fords abgerissen und auf ein nahe gelegenes Maisfeld katapultiert. Der vordere Teil des Kombis wurde gegen einen Baum geschleudert.

Der Fahrer und drei weitere Insassen, eine 21-jährige Frau und zwei Männer (24, 26), wurden nach dem Vorfall schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter aus Großenhain, sicherten die Unfallstelle ab.