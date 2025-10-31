522
Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Suzuki und Nissan krachen zusammen
Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengekracht.
Gegen 20.40 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Hauptstraße und Harthaer Straße zu dem Unfall zwischen einem Nissan und einem Suzuki.
Nach ersten Informationen vom Unfallort gab es dabei eine verletzte Person.
Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz und ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas