Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Suzuki und Nissan krachen zusammen

Waldheim - In Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengekracht.

Ein Nissan und ein Suzuki krachten auf der Kreuzung Hauptstraße und Harthaer Straße zusammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 20.40 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Hauptstraße und Harthaer Straße zu dem Unfall zwischen einem Nissan und einem Suzuki.

Nach ersten Informationen vom Unfallort gab es dabei eine verletzte Person.