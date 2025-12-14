Crash mit Fahrerflucht: Achse rausgerissen

St. Egidien - Heftiger Unfall in St. Egidien (Landkreis Zwickau ) in der Nacht zu Sonntag!

Der Opel-Fahrer (39) hatte keinen Führerschein und flüchtete von der Unfallstelle. © Andreas Kretschel

Kurz vor 2 Uhr war ein Opel-Fahrer (39) auf der Lichtensteiner Straße in Richtung Lichtenstein unterwegs.

Dort kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte mit einem VW (Fahrerin: 21) zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hinterachse des Volkswagens herausgerissen.

Der Opel-Fahrer, die VW-Fahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.