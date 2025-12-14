Crash mit Fahrerflucht: Achse rausgerissen
St. Egidien - Heftiger Unfall in St. Egidien (Landkreis Zwickau) in der Nacht zu Sonntag!
Kurz vor 2 Uhr war ein Opel-Fahrer (39) auf der Lichtensteiner Straße in Richtung Lichtenstein unterwegs.
Dort kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte mit einem VW (Fahrerin: 21) zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hinterachse des Volkswagens herausgerissen.
Der Opel-Fahrer, die VW-Fahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.500 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
Opel-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle
Der 39-Jährige flüchtete vom Unfallort.
Wenig später wurde der Pole in einer Wohnung aufgegriffen. Ein mit ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv.
Der Mann, der außerdem keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, bekam mehrere Anzeigen und musste zur Blutentnahme.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Egidien war mit zwölf Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße musste bis in die Morgenstunden gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel