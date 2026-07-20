Unfall auf Bundesstraße in Sachsen: Auto landet im Wald

Rochlitz - Unfall auf regennasser B175 bei Rochlitz am Sonntagabend!

Der Škoda blieb seitlich im Wald liegen. © EHL Media / Dietmar Thomas

Gegen 21 Uhr war ein Škoda-Fahrer (22) in Richtung Rochlitz unterwegs, als er etwa 100 Meter vorm Ortseingang Rochlitz aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Auto krachte gegen einen Baum und kam dann seitlich im Wald zum Liegen. Laut Polizei blieben alle Insassen unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor.