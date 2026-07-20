Unfall auf Bundesstraße in Sachsen: Auto landet im Wald
2.119 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Rochlitz - Unfall auf regennasser B175 bei Rochlitz am Sonntagabend!
Gegen 21 Uhr war ein Škoda-Fahrer (22) in Richtung Rochlitz unterwegs, als er etwa 100 Meter vorm Ortseingang Rochlitz aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Das Auto krachte gegen einen Baum und kam dann seitlich im Wald zum Liegen. Laut Polizei blieben alle Insassen unverletzt.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Noßwitz und Rochlitz waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften im Einsatz. Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen kam es im Bereich der Bundesstraße zu Einschränkungen.
Titelfoto: EHL Media / Dietmar Thomas