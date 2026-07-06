Trümmerfeld nach Fünfer-Karambolage in Sachsen: B156 voll gesperrt

Uhyst - Ein heftiger Unfall legt seit Montagnachmittag die B156 im Landkreis Görlitz lahm.

Ein beteiligtes Fahrzeug wurde bis zur Unkenntlichkeit zerstört. © xcitepress

Gegen 16.30 Uhr sind kurz vorm Ortseingang des Dorfes Uhyst fünf Fahrzeuge miteinander kollidiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich auch ein Gefahrgut-LKW. Flüssigkeiten sind jedoch nicht ausgelaufen, betonte die Sprecherin.

Die Bundesstraße ist im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Einsatz dauerte am Abend noch an.

Details zum Unfallhergang sowie zur Zahl der Verletzten waren dagegen noch unklar. Bildaufnahmen lassen jedoch schlimmeres vermuten.

Zu sehen ist ein rotes Auto, das völlig zerstört am Straßenrand steht. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten hier laut TAG24-Informationen offenbar eine eingeklemmte Person aus dem Inneren befreien.