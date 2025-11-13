Mehrere Verletzte nach heftigem Unfall auf Autobahnzubringer

Zwönitz - Am Donnerstagabend krachten auf der S258 bei Zwönitz im Erzgebirge mehrere Autos zusammen.

Der Audi-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. © André März

Ersten TAG24-Informationen zufolge war ein Audi-Fahrer gegen 17.45 Uhr auf der Staatsstraße unterwegs, wo er offenbar in den Gegenverkehr geriet.

Dort soll er frontal in einen Land Rover gekracht sein. Anschließend sollen weitere Fahrzeuge, darunter auch ein Lastwagen, ebenfalls in den Unfall verwickelt worden sein.

Der Audi-Fahrer sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste von den Feuerwehrleuten befreit werden.

Anschließend kam er offenbar mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch weitere Personen sollen zum Teil schwer verletzt worden sein.