Vollsperrung: Mehrere Verletzte nach Kreuzungscrash im Landkreis Leipzig
Machern - Auf der B6 kollidierten am Donnerstagmittag zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung heftig miteinander. Es gibt mehrere Verletzte. Die Straße wurde voll gesperrt.
Wie die Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilte, krachten ein VW Passat und ein Nissan gegen 12.20 Uhr an einer Kreuzung von Cunnersdorf Richtung Gerichshain ineinander.
Der genaue Unfallhergang wird aktuell noch ermittelt.
Nach ersten Informationen sollen drei Personen verletzt worden sein.
Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um einen Notarzt zur Unfallstelle zu bringen. Von vor Ort wurde mitgeteilt, dass auch vier Rettungswagen eingesetzt wurden.
Die Kreuzung wurde am Anfang voll gesperrt. Später leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.
