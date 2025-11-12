Transporter kollidiert mit Toyota: Drei Personen verletzt

Am Mittwochvormittag kam es in Schkeuditz zu einem Verkehrsunfall.

Von Emily Mittmann

Schkeuditz - Am Mittwochvormittag ereignete sich in Schkeuditz ein Verkehrsunfall.

Ersten Angaben der Polizei zufolge verletzten sich die drei beteiligten Personen leicht.
Ersten Angaben der Polizei zufolge verletzten sich die drei beteiligten Personen leicht.  © Michael Stromeyer

Etwa gegen 11.55 Uhr wurde die Polizei wegen des Unfalls auf der Paul-Thiersch-Straße alarmiert.

Dabei habe einer der Beteiligten von einem Firmengelände fahren und nach links abbiegen wollen, sagte Polizeisprecher Tom Richter zu TAG24.

Unglücklicherweise übersah die Fahrerin ein vorfahrtsberechtigtes Auto, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos verletzten sich nach ersten Angaben leicht.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße einseitig gesperrt werden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei mitteilte, sei das vollständige Ausmaß des Unfalls zum jetzigen Standpunkt noch unklar. Während der Rettungsarbeiten wurde die Straße einseitig gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: Michael Stromeyer

