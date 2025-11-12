Transporter kollidiert mit Toyota: Drei Personen verletzt
Schkeuditz - Am Mittwochvormittag ereignete sich in Schkeuditz ein Verkehrsunfall.
Etwa gegen 11.55 Uhr wurde die Polizei wegen des Unfalls auf der Paul-Thiersch-Straße alarmiert.
Dabei habe einer der Beteiligten von einem Firmengelände fahren und nach links abbiegen wollen, sagte Polizeisprecher Tom Richter zu TAG24.
Unglücklicherweise übersah die Fahrerin ein vorfahrtsberechtigtes Auto, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.
Sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos verletzten sich nach ersten Angaben leicht.
Wie die Polizei mitteilte, sei das vollständige Ausmaß des Unfalls zum jetzigen Standpunkt noch unklar. Während der Rettungsarbeiten wurde die Straße einseitig gesperrt.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Michael Stromeyer