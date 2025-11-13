778
Kreuzungscrash in Döbeln: Simson-Fahrer schwer verletzt
Döbeln - Schwerer Unfall am Donnerstagvormittag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen)!
Gegen 9.50 Uhr krachte es auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Weststraße. Laut Polizei wollte ein Skoda-Fahrer (84) auf der Bahnhofsstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Simson-Fahrer (32) - es krachte.
Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Laut Polizei wurde der Simson-Fahrer schwer verletzt. Er kam umgehend in eine Klinik.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Auf der Kreuzung kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.
