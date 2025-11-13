 778

Kreuzungscrash in Döbeln: Simson-Fahrer schwer verletzt

Auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Weststraße in Döbeln krachte es am Donnerstag: Ein Simson-Fahrer stieß mit einem Auto zusammen.

Von Julian Winkler

Döbeln - Schwerer Unfall am Donnerstagvormittag in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen)!

Der Simson-Fahrer (32) wurde schwer verletzt.
Der Simson-Fahrer (32) wurde schwer verletzt.  © EHL Media/Justin Kurowski

Gegen 9.50 Uhr krachte es auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Weststraße. Laut Polizei wollte ein Skoda-Fahrer (84) auf der Bahnhofsstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Simson-Fahrer (32) - es krachte.

Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Laut Polizei wurde der Simson-Fahrer schwer verletzt. Er kam umgehend in eine Klinik.

Auch am Skoda entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden.
Auch am Skoda entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden.  © EHL Media/Justin Kurowski

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Auf der Kreuzung kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.

