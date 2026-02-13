Mehrfach-Crash auf Parkplatz: Senior verliert beim Ausparken die Kontrolle

Riesa - Am Donnerstagvormittag kam es auf einem Parkplatz in Riesa zu einem Verkehrsunfall mit gleich drei Autos.

Litt der 71-Jährige vielleicht an einem gesundheitlichen Problem und übersah deshalb den Poller? © Axel Kaminski

Laut einer Mitteilung der Polizei wollte ein 71-Jähriger mit seiner Mercedes B-Klasse gegen 9.05 Uhr auf dem Parkplatz ausparken, als er offenbar einen Poller übersah.

Diesen überfuhr er und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei streifte er einen nahe stehenden Mazda und stieß gegen einen parkenden Audi.

Nach dem Unfall musste der Senior in ein Krankenhaus eingeliefert werden.