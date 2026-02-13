 2.034

Vollsperrung nach Unfall: Auto und Multicar krachen zusammen

Nach einem Unfall am Freitagvormittag auf der Mittweidaer Straße in Hainichen war zeitweise eine Vollsperrung nötig.

Von Claudia Ziems

Auf der Mittweidaer Straße krachten ein Multicar und ein Fiat zusammen.
Kurz vor 11 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Multicar und ein Fiat zusammen.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Betriebsstoffe liefen aus, sodass die Straße zeitweise komplett gesperrt werden musste.

Nach ersten Informationen vom Unfallort untersuchte der Rettungsdienst die Fiat-Fahrerin vor Ort.

Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

