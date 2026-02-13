Vollsperrung nach Unfall: Auto und Multicar krachen zusammen

Hainichen - Nach einem Unfall am Freitagvormittag auf der Mittweidaer Straße in Hainichen war zeitweise eine Vollsperrung nötig.

Auf der Mittweidaer Straße krachten ein Multicar und ein Fiat zusammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Kurz vor 11 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Multicar und ein Fiat zusammen.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Betriebsstoffe liefen aus, sodass die Straße zeitweise komplett gesperrt werden musste.

Nach ersten Informationen vom Unfallort untersuchte der Rettungsdienst die Fiat-Fahrerin vor Ort.