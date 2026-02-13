Schwerer Verkehrsunfall: Auto kracht gegen Baum und kommt erst auf Schienen zum Stehen
Gablenz - Am Donnerstagabend ereignete sich auf einer Bundesstraße im Landkreis Görlitz ein schwerer Verkehrsunfall.
Wie die Polizei Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, kam am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein 24-Jähriger mit einem schwarzen BMW aus bisher ungeklärten Gründen von der Bundesstraße 156 zwischen Weißwasser und Krauschwitz in Höhe Gablenz ab.
Der Wagen krachte zunächst gegen ein Verkehrsschild und fuhr anschließend frontal gegen einen Baum. Offenbar war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der Baum umkippte. Erst auf den Schienen der Waldeisenbahn blieb das Fahrzeug schließlich stehen.
Sofort eilten Sanitäter und die örtlichen Feuerwehren dem Unfallfahrer zur Hilfe.
Der 24-Jährige stand nach dem Crash unter Schock und wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Erste Schätzungen beziffern den entstandenen Sachschaden an Auto und Verkehrsschild auf rund 30.000 Euro. Auch die Gleisanlage soll leicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem schweren Verkehrsunfall kommen konnte.
