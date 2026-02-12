1.438
Lkw gerät ins Gleisbett: Straßenbahnstrecke blockiert
Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Donnerstagmorgen ein Lkw im Gleisbett gelandet.
Gegen 6.45 Uhr war ein Lkw-Fahrer (53) auf der Reusaer Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache an der Haltestelle Suttenwiese geradeaus ins Gleisbett fuhr.
Ein Abschleppdienst musste gerufen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.
Für etwa zwei Stunden kam es zu Beeinträchtigungen im Tram-Verkehr, da die Gleise blockiert waren.
Erst vor wenigen Tagen landete in Plauen ein Tesla im Gleisbett der Straßenbahn auf der Reichenbacher Straße.
Titelfoto: Ellen Liebner