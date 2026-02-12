Lkw gerät ins Gleisbett: Straßenbahnstrecke blockiert

Plauen - In Plauen ( Vogtland ) ist am Donnerstagmorgen ein Lkw im Gleisbett gelandet.

Der Laster blieb auf den Gleisen der Straßenbahn stecken. © Ellen Liebner

Gegen 6.45 Uhr war ein Lkw-Fahrer (53) auf der Reusaer Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache an der Haltestelle Suttenwiese geradeaus ins Gleisbett fuhr.

Ein Abschleppdienst musste gerufen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.