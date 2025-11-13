Audi-Fahrer ignoriert Überholverbot: Heftiger Unfall mit mehreren Verletzten

Zwönitz - Am Donnerstagabend krachten auf der S258 bei Zwönitz im Erzgebirge mehrere Autos zusammen.

Der Audi-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. © André März

Ersten TAG24-Informationen zufolge war ein Audi-Fahrer gegen 17.45 Uhr auf der Staatsstraße unterwegs. Dort soll er trotz Überholverbot mit zwei Sperrlinien auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein, wo er nahezu frontal in einen entgegenkommenden Land Rover krachte.

Die Fahrer der zuvor überholten Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren aufeinander auf. Auch ein Lastwagen war in den Unfall verwickelt.

Der Audi-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten befreit werden. Anschließend kamen er sowie die beiden Insassen des Land Rovers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.

Wie Lars Seitenglanz, Einsatzleiter von der Feuerwehr Zwönitz berichtet, waren bei dem Unfall mehrere Personen involviert. "Durch die Vielzahl der bei dem Unfall beteiligten Personen, wurde ein Massenanfall an Verletzten ausgerufen."

Über die Anzahl der Verletzten liegen derzeit keine konkreten Informationen vor.