Mit fast drei Promille unterwegs! Suff-Fahrer fliegt aus Kreisverkehr und landet im Krankenhaus

Groitzsch - Eine feuchtfröhliche Spritztour auf der B176 im Landkreis Leipzig endete für einen 41-Jährigen in der vergangenen Nacht mit einem Besuch im Krankenhaus.

Alles in Kürze

Auf der B176 im Landkreis Leipzig ist in der vergangenen Nacht ein 41-Jähriger mit seinem Passat verunglückt. © Mike Köhler/Kreisfeuerwehrverband Landkreis Leipzig

Wie Polizeisprecher Tom Richter gegenüber TAG24 erklärte, war der Mann am Sonntag gegen 23.30 Uhr von Groitzsch aus kommend in Richtung Neukieritzsch unterwegs, als seine Fahrt an einem Kreisverkehr ein jähes Ende nahm.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge raste der Passat womöglich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Bordstein des Kreisverkehrs und über den Hügel der Verkehrsinsel, wobei er noch ein Schild mit sich riss.

Das Auto wurde dabei regelrecht nach oben katapultiert. Etwa acht Meter weit soll es geflogen sein und sich dabei sogar noch überschlagen haben, bevor es außerhalb des Verkehrsrings auf dem Dach zum Liegen kam.

Als die Kameraden der Feuerwehren aus Neukieritzsch und Lobstädt am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich der 41-Jährige bereits aus dem Wrack befreit. Wie Polizeisprecher Richter mitteilte, hatte der Mann Glück im Unglück und nur leichte Verletzungen erlitten.

Sein Wagen kam weit weniger glimpflich davon. Bilder vom Unfallort zeigen, dass der Passat schwer beschädigt wurde.