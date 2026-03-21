Mit fast drei Promille unterwegs: Suff-Fahrt endet für Senior in Hecke
Crimmitschau - Ein 63-jähriger Roller-Fahrer verunfallte am Freitagnachmittag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) an einem Kreisverkehr.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 16 Uhr auf der Dänkritzer Landstraße aus Crimmitschau kommend.
Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Motorroller der Marke Alpha Motors, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Hecke.
Der 63-Jährige blieb unverletzt. Zudem entstand kein Sachschaden.
Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei gleich zwei Vergehen fest. Zum einen ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,78 Promille. Zum anderen war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa