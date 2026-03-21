Mit fast drei Promille unterwegs: Suff-Fahrt endet für Senior in Hecke

Crimmitschau - Ein 63-jähriger Roller-Fahrer verunfallte am Freitagnachmittag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) an einem Kreisverkehr.

Bei einem Atemalkoholtest durch die Polizei wurde ein Wert von 2,78 Promille gemessen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 16 Uhr auf der Dänkritzer Landstraße aus Crimmitschau kommend.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Motorroller der Marke Alpha Motors, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Hecke.

Der 63-Jährige blieb unverletzt. Zudem entstand kein Sachschaden.