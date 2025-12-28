Mitsubishi-Fahrer kommt von Straße ab und kracht gegen Lichtmast

Halsbrücke - Aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden verunfallte am Sonntagvormittag ein 73-jähriger Mitsubishi-Fahrer.

Der Mitsubishi krachte gegen eine Straßenlaterne. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei mitteilte, war der Senior gegen 9.40 Uhr auf der Hauptstraße in Halsbrücke (Mittelsachsen) in Richtung Freiberg unterwegs.

In einer leichten Linkskurve kam er dort von der Straße ab und stieß frontal gegen eine Straßenlaterne.

Das Auto drehte sich anschließend und kam vor einer Garage zum Stehen.

Die Straße war laut Polizeisprecher zwar glatt, aber derzeit geht man davon aus, dass die gesundheitlichen Beschwerden zum Unfall führten.

Der 73-Jährige konnte sich offenbar selbst befreien und wurde durch Ersthelfer betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.