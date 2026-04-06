Mitsubishi kommt von Straße ab und fährt Telefonmast um

Großhennersdorf - Eine Mitsubishi-Fahrerin ist am Montagnachmittag nahe Großhennersdorf (Landkreis Görlitz ) von der Straße abgekommen.

Eine Mitsubishi-Fahrerin ist bei Großhennersdorf von der Straße abgekommen. © xcitepress/tb

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war der Mitsubishi gegen 16 Uhr auf der Verbindungsstraße K8631 zwischen Großhennersdorf und Schlegel unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Fahrerin in Richtung Schlegel unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam.

Nach TAG24-Informationen soll die Fahrerin mit ihrem Auto dabei einen Telefonmast umgerissen haben und schließlich im Graben gelandet sein.