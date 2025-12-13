 876

Schwerer Unfall auf der B87: Kleinbus überschlägt sich und bleibt im Graben liegen

Auf der B87 zwischen Taucha und Eilenburg hat sich am Samstagnachmittag auf der Höhe von Jesewitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Jan-Gerrit Vahl

Jesewitz - Auf der B87 zwischen Taucha und Eilenburg hat sich am Samstagnachmittag auf der Höhe von Jesewitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Bus landete aus bisher unbekannter Ursache im Straßengraben.
Der Bus landete aus bisher unbekannter Ursache im Straßengraben.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, kam ein schwarzer Mercedes-Bus gegen 15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, und landete im Straßengraben.

Ein anderes Fahrzeug war offenbar nicht beteiligt.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten daraufhin zur Unfallstelle.

Antifa-Demo in Schwarzenberg: Protestmarsch immer wieder gestoppt
Erzgebirge Antifa-Demo in Schwarzenberg: Protestmarsch immer wieder gestoppt

Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen. Die Feuerwehr schnitt die Frontscheibe des Busses auf und befreite den Fahrer so aus dem verunglückten Fahrzeug. Er erlitt leichte Verletzungen.

Da der Fahrer sich nicht selbst auf dem Fahrzeug befreien konnte, wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Laut Rettungsleitstelle ein Standardverfahren.
Da der Fahrer sich nicht selbst auf dem Fahrzeug befreien konnte, wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Laut Rettungsleitstelle ein Standardverfahren.  © 7aktuell/Eric Pannier
Die Feuerwehr schnitt ein großes Loch in die Windschutzscheibe.
Die Feuerwehr schnitt ein großes Loch in die Windschutzscheibe.  © 7aktuell/Eric Pannier

Der Straßenabschnitt war aufgrund der Räumarbeiten zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt, konnte laut Polizei jedoch gegen 16 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: