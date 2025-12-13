Schwerer Unfall auf der B87: Kleinbus überschlägt sich und bleibt im Graben liegen

Jesewitz - Auf der B87 zwischen Taucha und Eilenburg hat sich am Samstagnachmittag auf der Höhe von Jesewitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Bus landete aus bisher unbekannter Ursache im Straßengraben. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie das Lagezentrum der Polizei TAG24 bestätigte, kam ein schwarzer Mercedes-Bus gegen 15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, und landete im Straßengraben.

Ein anderes Fahrzeug war offenbar nicht beteiligt.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten daraufhin zur Unfallstelle.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugezogen. Die Feuerwehr schnitt die Frontscheibe des Busses auf und befreite den Fahrer so aus dem verunglückten Fahrzeug. Er erlitt leichte Verletzungen.