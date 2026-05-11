Zwei Verletzte nach schwerem Unfall: Fahrzeuge krachen in Sachsen zusammen
Geithain - Zwei Männer wurden am frühen Montagmorgen bei Geithain verletzt. Ihre Fahrzeuge krachten frontal ineinander.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, war ein 39-Jähriger gegen 6.40 Uhr mit seinem Peugeot auf der Altenburger Straße Richtung Geithain unterwegs.
Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, versuchte der 57-jährige Fahrer des Mitsubishi wohl noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und erlitten einen Totalschaden.
Bis circa 8.50 Uhr wurde die Straße erst voll gesperrt. Später wurde der Verkehr dann an der Unfallstelle vorbeigeführt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Autos und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf.
Die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen des Verdachts der Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall laufen.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Dietmar Thomas