Tödlicher Unfall: Biker rauscht bei Überholmanöver gegen Opel
Eichigt - Ein Motorradfahrer (52) ist in der Nähe von Eichigt (Vogtlandkreis) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.
Das schreckliche Unglück passierte am Sonntagnachmittag auf der S309. Der 52-jährige Honda-Fahrer war in Richtung Eichigt unterwegs, als er mehrere Fahrzeuge überholen wollte. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein Opel (Fahrer: 67) entgegen.
Der Fahrer versuchte noch zu bremsen und den Opel nach rechts zu lenken. Den Zusammenstoß mit dem Motorrad konnte er aber laut Polizei nicht verhindern.
Es wurde noch versucht, den Biker zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis zum Sonntagabend voll gesperrt werden.
Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort, das den Opelfahrer betreut hat.
Titelfoto: Stephan Jansen/dpa