Tödlicher Unfall: Biker rauscht bei Überholmanöver gegen Opel

Eichigt - Ein Motorradfahrer (52) ist in der Nähe von Eichigt ( Vogtlandkreis ) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Rettungskräfte versuchten, den Motorradfahrer (52) vor Ort noch zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Er starb an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Das schreckliche Unglück passierte am Sonntagnachmittag auf der S309. Der 52-jährige Honda-Fahrer war in Richtung Eichigt unterwegs, als er mehrere Fahrzeuge überholen wollte. Auf der Gegenfahrbahn kam ihm ein Opel (Fahrer: 67) entgegen.

Der Fahrer versuchte noch zu bremsen und den Opel nach rechts zu lenken. Den Zusammenstoß mit dem Motorrad konnte er aber laut Polizei nicht verhindern.

Es wurde noch versucht, den Biker zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.