Vorfahrt nicht beachtet: Simson-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau ) wurden am Mittwochvormittag ein Simson- und ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt.

Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer. © Andreas Kretschel

Das Unglück passierte gegen 9.20 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße/Hermannstraße.

Laut Polizei wollte der Simson-Fahrer (15) die August-Bebel-Straße queren. Dabei kam es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Renault (Fahrerin: 68).

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, der 15-Jährige schwer. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Die Renault-Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, da sie offenbar nicht auf die Vorfahrt geachtet hatte.