Vorfahrt nicht beachtet: Simson-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

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In Glauchau wurden ein Simson- und ein Renaultfahrer bei einem Unfall verletzt. Der Mopedfahrer hatte nicht auf die Vorfahrt geachtet.

Von Victoria Winkel

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) wurden am Mittwochvormittag ein Simson- und ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt.

Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer.
Der Simson-Fahrer (15) wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie der Autofahrer.  © Andreas Kretschel

Das Unglück passierte gegen 9.20 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße/Hermannstraße.

Laut Polizei wollte der Simson-Fahrer (15) die August-Bebel-Straße queren. Dabei kam es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Renault (Fahrerin: 68).

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, der 15-Jährige schwer. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

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Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Die Renault-Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, da sie offenbar nicht auf die Vorfahrt geachtet hatte.

Erst am Dienstagnachmittag wurden in Crimmitschau zwei Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt. Die beiden waren ebenfalls 15 Jahre alt.

Erstmeldung: 27. Mai, 14.24 Uhr, zuletzt aktualisiert: 28. Mai, 13.35 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel

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