Motorradfahrer kracht gegen zwei Autos: Drei Personen verletzt

Lohmen - Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verlor am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer (24) die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen zwei Autos.

In einer Rechtskurve stieß der 24-Jährige mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, war der 24-Jährige gegen 15.55 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Staatsstraße 164 zwischen Lohmen und Dobra unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort streifte er zunächst einen entgegenkommenden BMW und stieß anschließend mit einem Renault zusammen.

Der Motorradfahrer sowie die beiden Insassen des Renaults (41 und 62 Jahre alt) wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Honda-Maschine und der Renault mussten abgeschleppt werden. Der BMW konnte seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.