Spektakulär Crash: Opel hebt ab, reißt Ast ab und kracht durch Gartenzaun

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Döbeln (Mittelsachsen) staunten auch die Anwohner des Holländerwegs nicht schlecht.

Döbeln - Bei einem Unfall am Sonntagabend in Döbeln (Mittelsachsen) staunten auch die Anwohner des Holländerwegs nicht schlecht. Offenbar unter Alkoholeinfluss verursachte ein 41-jähriger Opel-Fahrer ein kleines Trümmerfeld in einer Wohnsiedlung.

Auch ein Baum wurde Opfer der Suff-Fahrt. © EHL Media/Dietmar Thomas Gegen 19 Uhr hörten sie laute Geräusche auf der Straße und eilten umgehend nach draußen. "Wir haben einen riesigen Knall gehört. Wir waren alle in unseren Häusern, sind dann herausgerannt und haben das Schlamassel gesehen", erzählte die Anwohnerin Annett Küttner. Ein Opel Crossland stand im Vorgarten eines Nachbarn und hatte ein Trümmerfeld hinterlassen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Opel Crossland auf der steil abfallenden Straße ins Schleudern, der 41-jährige Fahrer verlor die Kontrolle. Dabei soll er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zudem deuteten die ersten Untersuchungen darauf hin, dass er unter Alkoholeinfluss stand, so die Polizei gegenüber TAG24. Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich.

Anwohner eilen nach Unfall zur Hilfe

Der Opel-Fahrer krachte zunächst gegen einen Audi, der am Straßenrand stand. © EHL Media/Dietmar Thomas Der Opel krachte zunächst in einen am Straßenrand geparkten Audi und schob diesen mehrere Meter bergab. Anschließend wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn geschleudert, überfuhr den Bordstein und hob kurzzeitig ab.

In rund zweieinhalb bis drei Metern Höhe "flog" das Auto gegen einen Baum, riss dabei einen dicken Ast ab und krachte schließlich in einen Gartenzaun, bevor er im Vorgarten zum Stehen kam. Sven Hofmann, der Besitzer des betroffenen Grundstücks, erklärte: "Das ist ein richtig kräftiger Ast, da wirken enorme Kräfte. Das Auto muss regelrecht geflogen sein – sicher nicht nur mit 30 km/h." Mehrere Anwohner eilten sofort zur Hilfe herbei. Laut Hofmann versuchte der Opel-Fahrer noch, sich selbst aus dem Auto zu befreien, er sei jedoch zunächst eingeklemmt gewesen. "Wir haben den Verletzten aus dem Auto geholt – der hat geblutet wie verrückt und war anfangs gar nicht richtig ansprechbar", erzählte Küttner weiter.

Opel-Fahrer im Krankenhaus