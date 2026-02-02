 1.329

Vollsperrung nach Frontalcrash in Mittelsachsen

Auf der Mittweidaer Straße Seelitz (Mittelsachsen) krachte es am Montag: Zwei Autos stießen frontal zusammen.

Von Julian Winkler

Seelitz - Heftiger Frontalcrash in Seelitz (Landkreis Mittelsachsen) am Montagmittag! Ein Renault knallte mit voller Wucht in einen Citroën.

Frontalcrash im Seelitzer Ortsteil Gröblitz: Zwei Autos kollidierten miteinander. Die Straße wurde komplett gesperrt.
© EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall geschah gegen 10.15 Uhr auf der Mittweidaer Straße im Ortsteil Gröblitz. Aus bisher unbekannter Ursache krachten die beiden Autos frontal zusammen.

Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags ausgelöst wurden, zahlreiche Fahrzeugteile flogen umher.

Schnell rückten Rettungskräfte an, die Straße musste komplett gesperrt werden.

Laut ersten Informationen wurden mehrere Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

