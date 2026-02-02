Zu schnell bei Glätte unterwegs: Seat überschlägt sich und landet auf Dach

Rackwitz - Die Glätteunfälle häufen sich aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse, so kam am Sonntagabend auf der Bundesstraße 184 ein 21-Jähriger mit seinem Seat Ibiza aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlug sich.

Der 21-Jährige kam ohne fremde Hilfe aus seinem Wagen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Fahrer war auf der B184 in südliche Richtung unterwegs, als er gegen 20.55 Uhr auf Höhe des Ortsteils Brodenaundorf die Kontrolle über seinen Seat verlor, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Anfrage von TAG24.

Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stehen.

Laut Informationen vom Unfallort konnte sich der 21-Jährige selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Glücklicherweise verletzte er sich bei dem Unfall nicht.